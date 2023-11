Attualita 289

Caltanissetta, i dirigenti del Fna Confsal e dello Snalv incontrano l'assessore Falcone per gli ex Rmi

L'incontro si è tenuto presso gli uffici catanesi della Presidenza della Regione Sicilia

Redazione

01 Novembre 2023 09:07 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-i-dirigenti-del-fna-confsal-e-dello-snalv-incontrano-lassessore-falcone-per-gli-ex-rmi Copia Link Condividi Notizia

Si è tenuto presso gli uffici catanesi della Presidenza della Regione Sicilia un incontro al quale hanno partecipato l’onorevole assessore al Bilancio Marco Falcone, il Segretario Regionale della Federazione Nazionale Agricoltura Rosario Meli ed il Segretario Provinciale dello Snalv Confsal Manuel Bonaffini. L’incontro ha avuto ad oggetto la disamina di alcune tematiche di grande attualità tutte aventi ricaduta organizzativa ed occupazionale nell’intero territorio regionale.

Particolare attenzione è stata destinata al comparto dei lavoratori del reddito minimo di inserimento per il quale è in previsione la adozione di una riforma complessiva e ciò con particolare riferimento alla modifica della Legge Regionale n. 5 del 2005. L’assessore Falcone ha tenuto a manifestare tutta la propria attenzione verso il settore da ultimo citato, senza trascurate, d’altra parte gli altri comparti del mondo del lavoro isolano, per i quali ha manifestato il proprio impegno per il reperimento delle risorse nello strumento finanziario regionale in corso di elaborazione.

La precarietà dei lavoratori ex Rmi, hanno sottolineato Bonaffini e Meli, tutti chiamati a svolgere importanti mansioni nel processo organizzativo degli enti locali siciliani, si protrae da oltre 20 anni, senza una soluzione definitiva. Soltanto nell’anno 2005 la categoria è stata destinataria di una non risolutiva riforma e da allora la situazione complessiva degli oltre 1.200 lavoratori si è cristallizzata.

Di recente l’’unico segnale che I percettori del sussidio hanno potuto rilevare è quello di un adeguamento del loro minimo salariale ai valori Istat di appena 30 euro mensili, che si aggiungono ai 270 euro percepiti per 80 ore di lavoro mensile. Da lungo tempo le sigle sindacali presenti all’incontro hanno sottolineato la imprescindibile necessità di assicurare risposte adeguate ad una vertenza che non consente certezza ai lavoratori e speranza per il loro futuro, così per tutti gli altri settori contraddistinti da precarietà istituzionale. E’ stata ribadita l’importanza, pertanto, della modifica o della soppressione della legge regionale 5/2005.



Si è tenuto presso gli uffici catanesi della Presidenza della Regione Sicilia un incontro al quale hanno partecipato l'onorevole assessore al Bilancio Marco Falcone, il Segretario Regionale della Federazione Nazionale Agricoltura Rosario Meli ed il Segretario Provinciale dello Snalv Confsal Manuel Bonaffini. L'incontro ha avuto ad oggetto la disamina di alcune tematiche di grande attualità tutte aventi ricaduta organizzativa ed occupazionale nell'intero territorio regionale. Particolare attenzione è stata destinata al comparto dei lavoratori del reddito minimo di inserimento per il quale è in previsione la adozione di una riforma complessiva e ciò con particolare riferimento alla modifica della Legge Regionale n. 5 del 2005. L'assessore Falcone ha tenuto a manifestare tutta la propria attenzione verso il settore da ultimo citato, senza trascurate, d'altra parte gli altri comparti del mondo del lavoro isolano, per i quali ha manifestato il proprio impegno per il reperimento delle risorse nello strumento finanziario regionale in corso di elaborazione. La precarietà dei lavoratori ex Rmi, hanno sottolineato Bonaffini e Meli, tutti chiamati a svolgere importanti mansioni nel processo organizzativo degli enti locali siciliani, si protrae da oltre 20 anni, senza una soluzione definitiva. Soltanto nell'anno 2005 la categoria è stata destinataria di una non risolutiva riforma e da allora la situazione complessiva degli oltre 1.200 lavoratori si è cristallizzata. Di recente l''unico segnale che I percettori del sussidio hanno potuto rilevare è quello di un adeguamento del loro minimo salariale ai valori Istat di appena 30 euro mensili, che si aggiungono ai 270 euro percepiti per 80 ore di lavoro mensile. Da lungo tempo le sigle sindacali presenti all'incontro hanno sottolineato la imprescindibile necessità di assicurare risposte adeguate ad una vertenza che non consente certezza ai lavoratori e speranza per il loro futuro, così per tutti gli altri settori contraddistinti da precarietà istituzionale. E' stata ribadita l'importanza, pertanto, della modifica o della soppressione della legge regionale 5/2005.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare