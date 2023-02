Eventi 62

Caltanissetta, i direttori di Studi Storici Siciliani donano alla biblioteca due annate complete della loro rivista

Il dono si inserisce in un progetto di promozione della storia siciliana di supporto ai corsi di laurea e alle scuole superiori presenti in città

Redazione

Per espresso desiderio dei condirettori di Studi Storici Siciliani, professore Marcello Saija e Gero Difrancesco, con la condivisione di tutto il gruppo redazionale e del comitato scientifico presieduto dalla prof. Sonia Zaccaria, venerdì 10 febbraio alle ore 12 verranno omaggiate le annate complete, 2021 e 2022, della rivista Studi Storici Siciliani alla Biblioteca Comunale <<Luciano Scarabelli>> di Caltanissetta alla presenza dell’assessora prof Marcella Natale e della dirigente dott.ssa Tilde Castronovo. Il dono, che vuole essere un riconoscimento al ruolo culturale svolto dal Comune e dal ricco giacimento librario e documentario della biblioteca, si inserisce in un progetto di promozione della storia siciliana di supporto ai corsi di laurea e alle scuole superiori presenti in città.

Il professore Saija e la professoressa Sonia Zaccaria che hanno avviato, il corso di laurea in <<Mediazione linguistica e culturale>> con il Consorzio Universitario presieduto dall’avvocato Walter Tesauro, aggiungendo un nuovo tassello all’offerta formativa universitaria del territorio, con tale dono vogliono costruire un ponte tra storia e territorio, tra autocoscienza civica e intercultura. La rivista con i suoi otto numeri pubblicati e con il nuovo numero già in fase di stampa, avrà quindi lo scopo di alimentare ulteriormente il dibattito culturale cittadino, diventando uno strumento di conoscenza per gli studiosi che vorranno approfondire argomenti di macro e microstoria, saldando momenti e problematiche della storia nazionale e di quella regionale.



