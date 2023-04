Cronaca 2233

Caltanissetta, i dipendenti del supermercato Famila di via Pietro Leone donano le colombe pasquali ai pazienti di tre reparti

Promotrice dell'iniziativa una delle dipendenti, Jessica Vella, che ha subito trovato la disponibilità dei colleghi

Rita Cinardi

Trentaquattro colombe pasquali sono state donate dai dipendenti del supermercato Famila di via Pietro Leone ai pazienti ricoverati nei reparti di Oncologia, Medicina e Chirurgia Generale dell'ospedale Sant'Elia. Promotrice dell'iniziativa una delle dipendenti, Jessica Vella, che ha subito trovato la disponibilità dei colleghi a realizzare questo piccolo grande gesto di solidarietà. Una volta raccolte le colombe sabato mattina si è recata nei reparti per distribuirle.

"Sono riuscita a realizzare questa iniziativa - racconta Jessica Vella - innanzitutto grazie alla collaborazione della dottoressa Carla Signorelli, una donna e oncologa eccezionale che mi ha aperto le porte del reparto. Un grazie va anche ai miei colleghi che hanno subito condiviso l’iniziativa e posso dire di essere orgogliosa di lavorare con questa squadra così unita, persone umane e professionali. Ho distribuito le colombe personalmente a ogni paziente. Molti si sono commossi. Ho visto pazienti molto fragili che hanno visto quello che per noi era un piccolo pensiero come un grande gesto d’amore. Altri mi hanno detto che l’avrebbero mangiata, una volta usciti dall'ospedale con i propri familiari. Non erano solo anziani ma anche giovani che cercavano una parola di conforto".

Per ringraziare i suoi colleghi Jessica Vella ha anche fatto un post sulla propria pagina facebook: "Voglio esprimere la mia gratitudine per l'impegno e la generosità che avete dimostrato nel contribuire a dare le colombe per Pasqua ai pazienti in ospedale. Grazie alle vostre donazioni, siamo stati in grado di portare un po' di dolcezza e conforto a coloro che, per varie ragioni, non hanno potuto trascorrere le festività in famiglia. La vostra solidarietà è un grande esempio di professionalità, empatia e umanità. Siete una squadra straordinaria e sono orgogliosa di lavorare con ciascuno di voi. Grazie ancora di cuore per il vostro contributo prezioso".



