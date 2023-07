Cronaca 805

Caltanissetta, i controlli ad "alto impatto" in tutta la provincia: in sei mesi multe, sequestri e perquisizioni

I dati del questore di Caltanissetta Pinuccia Agnello comunicati alla prefettura nissena

Redazione

Sull’intero territorio provinciale proseguono con costanza i servizi di vigilanza e controllo operati dalle Forze di polizia e finalizzati ad attuare una sinergica ed efficacie azione a carattere preventivo a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. In particolare, in attuazione delle direttive impartite dal Prefetto di Caltanissetta, dott.ssa Chiara Armenia, nei diversi Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica, allo scopo di realizzare un generale potenziamento dei dispositivi di sicurezza sugli obiettivi ritenuti maggiormente sensibili, è stata messa in atto una capillare azione di controllo che si estende alle zone urbane più frequentate e alle aree dei centri abitati in cui si svolge la movida.

L’assetto complessivo dei controlli, operati quotidianamente dalle Forze dell’ordine, coadiuvati dal personale delle Polizie municipali e locali, si esplica nell’ambito di vari servizi modulati in relazione alle diverse esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica del territorio, tra cui i servizi “Alto impatto”, quelli a tutela della “Attività predatoria in danno di esercizi commerciali” e quelli di “Prevenzione e contrasto della contraffazione e dell’abusivismo commerciale”.

Al riguardo il Questore di Caltanissetta, dott.ssa Pinuccia Agnello, che coordina sul piano tecnico-operativo i servizi, ha trasmesso i dati comprensivi dei controlli svolti nel corso del primo semestre dell’anno in corso ad opera del personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e da cui risulta che sono state complessivamente controllate 5.763 persone e 2.194 veicoli. Le attività commerciali controllate sono state 221.

Nell’ambito dei controlli, sono state elevate 253 sanzioni amministrative, di cui 199 per violazione del codice della strada. Inoltre, dal 1 gennaio al 30 giugno 2023 sono state contestate 44 sanzioni per art. 75 del D.P.R. 309/1990. Sempre nel primo semestre sono stati sequestrati 5 veicoli, sono state eseguite 13 perquisizioni e sono state denunciate 9 persone.

Si tratta d risultati degni di nota che esprimono il grande impegno e la grande professionalità con cui le Forze dell’ordine, cui va un particolare plauso per i risultati raggiunti, espletano quotidianamente i vari compiti e servizi.



