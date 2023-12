Politica 541

Caltanissetta, i consiglieri Bruzzaniti e Petrantoni: "Più di 100mila euro per il concerto di Irama? Una bufala o realtà"

Ecco cosa hanno scritto su facebook i due consiglieri in forza a Fratelli d'Italia

Redazione

Mercatini di natale "all'improvviso", con proposta degli organizzatori inviata al comune il 12 dicembre ed in sole 24 ore con progetto approvato e con tutti operativi. Mai così tanta solerzia ma anche così tanta improvvisazione...e pensare che tanti organizzatori ed artisti nisseni aspettano mesi e mesi per avere quantomeno un diniego da parte di questa amministrazione. Cmq cittadini, per chi non lo sapesse a palazzo Moncada, per 5 giornate, sarà realizzato un evento natalizio, anzi per 3 giorni, perché già 2 sono passati all'insaputa di gran parte di voi. Concerto di capodanno...ormai da un paio di giorni voci di corridoio parlano del concerto da 100/150.000€ di Irama, artista di prim'ordine nel panorama italiano. Certo, non vi é ancora certezza, anzi, non si sa nemmeno se sia una bufala oppure no, di certo c'è che l'amministrazione starebbe lavorando per portare a casa il concertone.

Personalmente nulla da ridire sull'artista, cantante blasonato che personalmente apprezzo tantissimo, però numerose domande mi attanagliano:

- Qualora fosse vero, quando intendono renderlo pubblico??

- I nostri amministratori non pensano che a distanza di 10gg possa essere un azzardo, in quanto tantissima gente (purtroppo o per fortuna) si é già organizzata per il capodanno??

- Non sarebbe meglio o non sarebbe stato meglio organizzare un concerto così importante in altra data, modo da permettere a chiunque di partecipare e far finalmente parlare di Caltanissetta non per le classifiche vivibilità??

- 100/150.000€ per un concerto (sempre che sia vero), non sarebbe più utile destinarli alle famiglie bisognose, dando un aiuti concreti, anziché promettere battaglia contro le scelte nazionali sul quale poco può incidere un'amministrazione locale??

- Qualora fosse vero, come mai proprio quest'anno a distanza di pochi mesi dalle elezioni??

Per tutte queste domande, per tutta l'improvvisazione di questi 5 anni, per tutti gli slogan e le promesse sistematicamente disattese...non vedo l'ora che questa amministrazione, questo gruppo di avventurieri allo sbaraglio, vada finalmente a casa



