Caltanissetta, i commercianti in questura per promuovere una collaborazione attiva tra imprese e forze dell'ordine

Tra le iniziative proposte l'informazione e la formazione degli imprenditori sulle norme

Redazione

Incontro alla questura di Caltanissetta – richiesto dall’Ascom Sicilia Caltanissetta - tra rappresentanti di Ascom Sicilia Caltanissetta, funzionari della Questura, rappresentanti dell'Ispettorato del Lavoro e della Polizia Locale. Il Dirigente della Divisione Polizia Amministrativa della Questura, Dott. Michele Emma, ha coordinato la riunione, il cui scopo principale è stabilire una collaborazione mirata a creare un ambiente di lavoro tranquillo e a offrire un supporto efficace per il controllo del territorio.

Laura Ginevra, portavoce di Ascom Sicilia Caltanissetta, ha sottolineato le sfide che le imprese affrontano a causa della complessità delle norme, spesso ignorate non per volontà di eludere la legge, ma per mancanza di conoscenza. Per raggiungere questo obiettivo, sono previste varie fasi, tra cui l'informazione e la formazione degli imprenditori sulle norme, la promozione di una collaborazione attiva tra le imprese e le forze dell'ordine, la consapevolezza dei ruoli in situazioni di pericolo e la promozione dell'iniziativa per coinvolgere più attivamente le imprese. Alla fine dell'incontro, Laura Ginevra ha espresso ringraziamento ai partecipanti per il loro interesse e la condivisione dell’ini



