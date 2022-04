Cronaca 279

Caltanissetta, i carabinieri in congedo collaboreranno con il tribunale per i minorenni

Stamane è stato siglato un protocollo tra l'associazione carabinieri ed il tribunale

Redazione

Questa mattina è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra l'Associazione Nazionale Carabinieri e il Tribunale per i Minorenni, per un progetto di volontariato nell'ambito delle attività svolte dall’ufficio giudiziario. Il protocollo, firmato dal Presidente del Tribunale Dott. Umberto ZINGALES e dal Carabiniere Ausiliario in congedo Ignazio BUZZI, Ispettore regionale per la Sicilia dell'Associazione Nazionale Carabinieri, rientra tra i tradizionali scopi dell'associazione impegnata a promuovere l'impegno sociale nelle varie forme di volontariato.

Grazie alla firma del protocollo i componenti dell'associazione, Carabinieri in congedo e simpatizzanti, collaboreranno quotidianamente il Tribunale in attività non attinenti al compimento di indagini, ma di supporto alle innumerevoli incombenze dell'ufficio, tra le quali quelle derivanti dalla presenza, nel territorio del Distretto, di numerosi minori migranti provenienti da paesi terzi, che assorbono le già scarse risorse assegnate. Alla sottoscrizione del protocollo d'intesa, immediatamente operativo, hanno preso parte il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Vincenzo PASCALE, e il Presidente dell’ANC di Caltanissetta Carabiniere Ausiliario in congedo Oreste PETRONIO. In tutto saranno quattro i componenti dell’associazione che, alternandosi, faranno fronte quotidianamente ai compiti amministrativi in supporto al personale del Tribunale.



