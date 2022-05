Attualita 97

Caltanissetta, i carabinieri consegnano le talee dell'Albero Falcone all'istituto "Leonardo Sciascia"

Il progetto "Albero per il futuro" prevede la donazione e messa dimora nelle scuole italiane di circa 5000 piantine nel triennio 2020-2022

Redazione

16 Maggio 2022 16:38 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-i-carabinieri-consegnano-le-talee-dellalbero-falcone-allistituto-leonardo-sciascia Copia Link Condividi Notizia

Nell’ambito del progetto nazionale di educazione alla legalità ambientale “Un albero per il futuro” e “Albero Falcone” promosso dal Ministero della Transizione Ecologica e fortemente voluto dalla fondazione Falcone e dall’Arma dei Carabinieri, questa mattina i Carabinieri del Centro Anticrimine Natura di Agrigento e della Compagnia Carabinieri di Caltanissetta, alla presenza del Sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino, hanno consegnato le talee dell’Albero Falcone e le piante di specie autoctone al Circolo Didattico Statale "Leonardo Sciascia" di Caltanissetta, diretto dalla D.ssa Rosa Ambra. Il progetto “Albero per il futuro” prevede la donazione e messa dimora nelle scuole italiane di circa 5000 piantine nel triennio 2020-2022 e a tutt’oggi sono circa 900 gli istituti scolastici che hanno aderito.

Questa mattina sono state consegnate le gemme dell’albero Falcone e le piante di specie autoctone con peculiarità specifiche per l’area nissena. L’offerta di specie vegetali della Sicilia da consegnare agli studenti si è arricchita, dall’aprile 2021, di un albero simbolo dell’impegno verso lo Stato e la lotta alle mafie: l’Albero del giudice Giovanni Falcone. Alcune gemme del famoso Ficus macrophilla columnaris magnoleides che cresce nei pressi della casa del giudice assassinato nel 1992 dalla mafia, infatti, sono state prelevate e duplicate nel moderno Centro Nazionale Carabinieri per la biodiversità forestale (CNBF) di Pieve Santo Stefano (AR). Sono 11 le scuole e le associazioni che hanno aderito al progetto in questa Provincia. Le piccole piante donate alle scuole italiane hanno lo scopo di formare il grande bosco diffuso formato dalle giovani piante messe a dimora da tutti i giovani studenti e sarà visibile su una apposita piattaforma web che monitorerà la crescita e lo stoccaggio della CO2.



Nell'ambito del progetto nazionale di educazione alla legalità ambientale "Un albero per il futuro" e "Albero Falcone" promosso dal Ministero della Transizione Ecologica e fortemente voluto dalla fondazione Falcone e dall'Arma dei Carabinieri, questa mattina i Carabinieri del Centro Anticrimine Natura di Agrigento e della Compagnia Carabinieri di Caltanissetta, alla presenza del Sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino, hanno consegnato le talee dell'Albero Falcone e le piante di specie autoctone al Circolo Didattico Statale "Leonardo Sciascia" di Caltanissetta, diretto dalla D.ssa Rosa Ambra. Il progetto "Albero per il futuro" prevede la donazione e messa dimora nelle scuole italiane di circa 5000 piantine nel triennio 2020-2022 e a tutt'oggi sono circa 900 gli istituti scolastici che hanno aderito. Questa mattina sono state consegnate le gemme dell'albero Falcone e le piante di specie autoctone con peculiarità specifiche per l'area nissena. L'offerta di specie vegetali della Sicilia da consegnare agli studenti si è arricchita, dall'aprile 2021, di un albero simbolo dell'impegno verso lo Stato e la lotta alle mafie: l'Albero del giudice Giovanni Falcone. Alcune gemme del famoso Ficus macrophilla columnaris magnoleides che cresce nei pressi della casa del giudice assassinato nel 1992 dalla mafia, infatti, sono state prelevate e duplicate nel moderno Centro Nazionale Carabinieri per la biodiversità forestale (CNBF) di Pieve Santo Stefano (AR). Sono 11 le scuole e le associazioni che hanno aderito al progetto in questa Provincia. Le piccole piante donate alle scuole italiane hanno lo scopo di formare il grande bosco diffuso formato dalle giovani piante messe a dimora da tutti i giovani studenti e sarà visibile su una apposita piattaforma web che monitorerà la crescita e lo stoccaggio della CO2.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare