Caltanissetta. "Ho comprato questo scooter per 50 euro": poliziotti lo denunciano per ricettazione

Cronaca 2030

Caltanissetta. "Ho comprato questo scooter per 50 euro": poliziotti lo denunciano per ricettazione

Gli agenti si erano fermati in viale Amedeo dove avevano visto quattro giovani armeggiare con un tubo di plastica su uno scooter

Redazione

14 Aprile 2021 11:34

I poliziotti della sezione volanti hanno denunciato un minore, in stato di libertà, alla locale Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni per il reato di ricettazione di ciclomotore. Lunedì sera, l’equipaggio di una volante impegnata nei servizi di controllo del territorio, nel transitare per viale Amedeo, ha notato un gruppo di quattro giovani intenti ad armeggiare con un tubo di plastica su uno scooter. I predetti sono stati identificati dagli agenti e uno di essi ha riferito di essere il proprietario del mezzo acquistato da una persona a lui sconosciuta per cinquanta euro. Il ciclomotore, privo di targa, di libretto di circolazione e con il telaio abraso, probabile provento di furto, è stato posto sotto sequestro penale.



I poliziotti della sezione volanti hanno denunciato un minore, in stato di libertà, alla locale Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni per il reato di ricettazione di ciclomotore. Lunedì sera, l'equipaggio di una volante impegnata nei servizi di controllo del territorio, nel transitare per viale Amedeo, ha notato un gruppo di quattro giovani intenti ad armeggiare con un tubo di plastica su uno scooter. I predetti sono stati identificati dagli agenti e uno di essi ha riferito di essere il proprietario del mezzo acquistato da una persona a lui sconosciuta per cinquanta euro. Il ciclomotore, privo di targa, di libretto di circolazione e con il telaio abraso, probabile provento di furto, è stato posto sotto sequestro penale.

Ti potrebbero interessare