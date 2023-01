Cronaca 2987

Caltanissetta, guidava senza aver mai conseguito la patente e non era la prima volta: denunciata dalla polizia

Nel corso della settimana gli equipaggi delle volanti a Caltanissetta e in provincia hanno sanzionato 37 conducenti per violazioni al codice della strada

Redazione

Un equipaggio della sezione volanti la scorsa notte ha fermato un’autovettura in transito nel centro storico di Caltanissetta procedendo al controllo della conducente. La donna è risultata priva di patente di guida, mai conseguita, e il mezzo era privo di copertura assicurativa e di revisione periodica. Dagli accertamenti eseguiti dai poliziotti al CED interforze è risultato che la donna in passato è già stata segnalata per la conduzione di mezzi priva di patente. La fermata è stata quindi denunciata alla Procura della Repubblica e sanzionata amministrativamente; il mezzo è stato sottoposto a sequestro amministrativo. Nel corso della settimana gli equipaggi delle volanti a Caltanissetta e in provincia hanno sanzionato 37 conducenti per violazioni al codice della strada, sequestrando 4 veicoli.



