Caltanissetta, guasto lungo la condotta: niente acqua in via Amedeo

Cronaca 328

Caltanissetta, guasto lungo la condotta: niente acqua in via Amedeo

I tecnici sono a lavoro per risolvere il problema

Redazione

03 Agosto 2021 11:34

Caltaqua comunica che questa mattina, a causa di un guasto lungo la condotta di distribuzione in via Amedeo, si è proceduto alla chiusura anticipata della distribuzione nella suddetta zona. I tecnici sono a lavoro per risolvere il problema nel più breve tempo possibile.



Caltaqua comunica che questa mattina, a causa di un guasto lungo la condotta di distribuzione in via Amedeo, si è proceduto alla chiusura anticipata della distribuzione nella suddetta zona. I tecnici sono a lavoro per risolvere il problema nel più breve tempo possibile.

Ti potrebbero interessare