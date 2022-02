Cronaca 149

Caltanissetta, guasto alla condotta "Cozzo della guardia": oggi niente acqua a Santa Barbara

Caltaqua renderà tempestivamente noti tutti gli ulteriori aggiornamenti

Redazione

08 Febbraio 2022 08:09 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-guasto-alla-condotta-cozzo-della-guardia-oggi-niente-acqua-a-santa-barbara Copia Link Condividi Notizia

Il fornitore di sovrambito Siciliacque ha comunicato in serata per le vie brevi che, a causa di un guasto lungo la condotta di propria pertinenza denominata "Cozzo della Guardia", é stata interrotta la fornitura che consente di alimentare le utenze del villaggio Santa Barbara a Caltanissetta. Per effetto di ciò Caltaqua - Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, non potrà garantire la distribuzione programmata per la giornata di oggi, martedì 8 febbraio. Caltaqua renderà tempestivamente noti tutti gli ulteriori aggiornamenti che saranno resi man mano disponibili.



Il fornitore di sovrambito Siciliacque ha comunicato in serata per le vie brevi che, a causa di un guasto lungo la condotta di propria pertinenza denominata "Cozzo della Guardia", é stata interrotta la fornitura che consente di alimentare le utenze del villaggio Santa Barbara a Caltanissetta. Per effetto di ciò Caltaqua - Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, non potrà garantire la distribuzione programmata per la giornata di oggi, martedì 8 febbraio. Caltaqua renderà tempestivamente noti tutti gli ulteriori aggiornamenti che saranno resi man mano disponibili.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare