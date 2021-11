Attualita 698

Caltanissetta, guasto alla centrale di sollevamento: rubinetti a secco in tutta la città

Caltaqua ha proceduto all'interruzione della fornitura per via di un guasto a Cozzo della Guardia

Redazione

17 Novembre 2021 16:39 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-guasto-alla-centrale-di-sollevamento-rubinetti-a-secco-in-tutta-la-citta Copia Link Condividi Notizia

Siciliacque comunica che a causa di un guasto alla centrale di sollevamento Cozzo della Guardia, la fornitura al serbatoio di San Giuliano sarà ridotta di 40 l/sec. Si è resa, pertanto, necessaria la interruzione della distribuzione in tutte le zone in h24. Caltaqua renderà noti tutti gli aggiornamenti via via disponibili.



Siciliacque comunica che a causa di un guasto alla centrale di sollevamento Cozzo della Guardia, la fornitura al serbatoio di San Giuliano sarà ridotta di 40 l/sec. Si è resa, pertanto, necessaria la interruzione della distribuzione in tutte le zone in h24. Caltaqua renderà noti tutti gli aggiornamenti via via disponibili.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare