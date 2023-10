Caltanissetta, grondaia e intonaco pericolanti in via Redentore: intervento dei vigili del fuoco

Cronaca 431

Caltanissetta, grondaia e intonaco pericolanti in via Redentore: intervento dei vigili del fuoco

Agenti della polizia municipale e polizia di Stato sul posto per la chiusura della strada

Redazione

19 Ottobre 2023 10:15 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-grondaia-e-intonaco-pericolanti-in-via-redentore-intervento-dei-vigili-del-fuoco Copia Link Condividi Notizia

Intervento questa mattina dei vigili del fuoco in via Redentore dove alcuni residenti hanno segnalato la presenza di una grondaia e intonaco pericolanti. I pompieri si sono messi subito all'opera mettendo in sicurezza strada ed edificio. Sul posto sono intervenuti anche i dipendenti dell'Ufficio Tecnico, la polizia municipale e i poliziotti delle volanti per la chiusura della strada. Il traffico è stato bloccato per consentire di operare in totale sicurezza.



Intervento questa mattina dei vigili del fuoco in via Redentore dove alcuni residenti hanno segnalato la presenza di una grondaia e intonaco pericolanti. I pompieri si sono messi subito all'opera mettendo in sicurezza strada ed edificio. Sul posto sono intervenuti anche i dipendenti dell'Ufficio Tecnico, la polizia municipale e i poliziotti delle volanti per la chiusura della strada. Il traffico è stato bloccato per consentire di operare in totale sicurezza.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare