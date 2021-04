Cronaca 888

Caltanissetta, grigliata molesta impregna i panni dei vicini: intervengono le forze dell’ordine

Dal fumo alla lite, che ha coinvolto le due fazioni, è stato un attimo. Ma le forze dell'ordine hanno riportato la calma

Redazione

26 Aprile 2021 18:46

Domenica mattina in una via dell’antico quartiere di San Salvatore, nell’omonimo rione del centro storico cittadino, una coppia di amici, per festeggiare il 25 aprile all’aperto, ha pensato bene di accendere la griglia, con l'intento di arrostire e gustarsi della carne alla brace ma non aveva fatto i conti con il fumo molesto che, impregnando i panni stesi dei vicini, ha scatenato l’ira e le rimostranze di questi ultimi. Dal fumo alla lite, che ha coinvolto le due fazioni, è stato un attimo; ma stavolta il buon senso è prevalso sulle ragioni delle parti e fortunatamente non si sono verificate ulteriori spiacevoli conseguenze. Infatti, una volta giunta sul posto una pattuglia delle forze dell’ordine, nel frattempo allertata dai contendenti, gli improvvisati grill man hanno desistito dal succulento intento, spegnendo la brace e rinunciando a festeggiare il 25 aprile con la tradizionale grigliata.



Domenica mattina in una via dell'antico quartiere di San Salvatore, nell'omonimo rione del centro storico cittadino, una coppia di amici, per festeggiare il 25 aprile all'aperto, ha pensato bene di accendere la griglia, con l'intento di arrostire e gustarsi della carne alla brace ma non aveva fatto i conti con il fumo molesto che, impregnando i panni stesi dei vicini, ha scatenato l'ira e le rimostranze di questi ultimi. Dal fumo alla lite, che ha coinvolto le due fazioni, è stato un attimo; ma stavolta il buon senso è prevalso sulle ragioni delle parti e fortunatamente non si sono verificate ulteriori spiacevoli conseguenze. Infatti, una volta giunta sul posto una pattuglia delle forze dell'ordine, nel frattempo allertata dai contendenti, gli improvvisati grill man hanno desistito dal succulento intento, spegnendo la brace e rinunciando a festeggiare il 25 aprile con la tradizionale grigliata.

Ti potrebbero interessare