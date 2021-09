Cronaca 2528

Caltanissetta, grave incidente sulla Ss640: un ferito grave trasportato al Sant'Elia

Altri feriti sono stati trasportati in ambulanza. Lo scontro è avvenuto tra un Ford Transit e un Daily Iveco

Rita Cinardi

08 Settembre 2021 09:49

Grave incidente sulla Strada Statale 640 in direzione Agrigento nei pressi di Mondo Ceramiche poco prima della stazione di servizio. Lo scontro è avvenuto tra un Ford Transit e un Daily Iveco. Due i feriti gravi, uno dei quali è stato intubato e trasportato in elisoccorso all'ospedale Sant'Elia. Sul posto sono state inviate anche due ambulanze di cui una medicalizzata. Al momento non sono state ricostruite le dinamiche dell'incidente. Il traffico bloccato. Sul posto due volanti della polizia di Caltanissetta e una di Canicatti e la polizia stradale. (Aggiornamenti a questo link https://www.seguonews.it/caltanissetta-in-rianimazione-uno-dei-due-feriti-nello-scontro-sulla-ss640)





