Caltanissetta, grande successo per la prima edizione del concerto "Happy Xmas" organizzata dal liceo musicale "Manzoni-Juvara"

Anche i docenti del Liceo Musicale "Manzoni-Juvara" hanno suonato in Orchestra contribuendo alla buona riuscita della performance

Redazione

Grande successo di pubblico per la prima edizione del Concerto di Natale “Happy Xmas” organizzato dal Liceo Musicale “Manzoni-Juvara” di Caltanissetta svoltosi il 19 dicembre scorso. Ad esibirsi sul prestigioso palco del Teatro Comunale Regina Margherita gli studenti e i docenti dell’Istituto impegnati in svariate formazioni. Questi i momenti del concerto: -Trio pianistico a 6 mani costituito da Giulia Toscano, Alessio Cosentino e Davide Failla curato dai professori di pianoforte Paola Milazzo e Gianluigi Talluto; -Duo Violoncello e Sassofono formato dai docenti Elisabetta Lipani e Francesco Carello; -Trio Flauto, Violoncello e Pianoforte composto dai professori Calogero Randazzo, Elisabetta Lipani e Gianluigi Talluto; -Trio Violino, Violoncello e Pianoforte costituito dai professori Gaetano Costa, Elisabetta Lipani e Gianluigi Talluto; -Trio Soprano, Mezzosoprano e Pianoforte formato dalle docenti Lucia Brancato, Rosa Maria Chiarello e Paola Milazzo; -Ensemble di chitarre formato dagli studenti Alessia Aquilina, Leonard Aparaschivei, Matteo Curcuruto, Simone Pignatone, Cristian Pirrello, Ismail Ricotta, Federica Tasca, Gloria Vicari curato dal professore di chitarra Marco Scivoli; -Ensemble strumentale costituito dagli alunni Dafne Calamera, Miriam Rumeo, Angelo Scamacca, Costanza Cerenzia, Soraya Cerenzia, Mattia Alessi, Matteo Stagnitto, Carla Giordano, Garzia Giuseppe e dai professori Enrico Garofalo e Rocco Mosa, che ne ha curato la preparazione; Gran finale con l’esibizione del coro e dell’orchestra dell’Istituto diretti dal prof. Emanuele Giacopelli docente di Teoria, Analisi e Composizione e preparati rispettivamente dalla professoressa di canto Rosa Maria Chiarello e dalla professoressa di violino Roberta Licalsi. Questi i nomi dei numerosi ragazzi appartenenti al coro: Magda Cacciatore, Emmanuele Lopiano, Aurora Stagnitto, Elisa Tararà, Yasmine Zagor, Marco Lopiano, Aurora Marchese, Andrea Santoro, Aurora Biancheri, Martina Cataldi, Alessio Cosentino, Alessia Farruggello, Andrea Lomonaco, Aurora Mulè, Federico Pesce, Alessia Ventura, Marta Volpe, Costanza Cerenzia, Federica Cerenzia, Soraya Cerenzia, Carla Giordano, Ester Lunetta, Pietro Nigro, Teresa Nocera, Ismail Ricotta, Miriam Pia Rumeo, Matteo Stagnitto, Federica Tasca, Salvatore Bunone, Marika Farinella, Alessia Giarratana, Valeria Pace, Carla Tumminelli, Gloria Vicari, Mohamed Zappia, Sofia Cusumano e Vanessa Palermo. L’orchestra era formata dai seguenti alunni interni: Andrea Lomonaco, Antonio Pardo, Andrea Santoro, Salvatore Bunone, Angelo Scamacca, Giulio Muci, Leonard Aparaschivei, Roberta Lombardo, Sabrina Catalano, Matteo Stagnitto, Valeria Pace, Benedetto Siciliano, Aurora Marchese, Giusy Leone, Marco Lopiano, Mattia Alessi, Costanza Cerenzia, Federica Cerenzia, Soraya Cerenzia, Davide Riggi, Gioacchino Chiolo, Martina Maira, Marzia Cannizzo e Chiara Pera. Hanno arricchito l’orchestra gli studenti del Conservatorio “V. Bellini” di Caltanissetta Chiara Milazzo, Maria Valenza, Daniel Panebianco, Ida Andoni, Giuseppe Alessi, Enrico Di Dio, Giuseppe Montagna, gli ex alunni del Liceo Musicale Emmanuel Spinello e Chiara Toscano, i Maestri Andrea Alessi e Giuseppe Di Benedetto e la piccola Ginevra Cagnina frequentante la quarta classe della scuola primaria di Villalba.

Anche i docenti del Liceo Musicale “Manzoni-Juvara” hanno suonato in Orchestra contribuendo alla buona riuscita della performance. Si ringraziano quindi i professori Calogero Caputo, Roberta Licalsi, Gaetano Costa, Lucia Brancato, Enrico Garofalo, Francesco Carello, Elisabetta Lipani e Giusy Terrana. Ospiti d’onore della serata la violoncellista nissena Eliana Miraglia e il gruppo “Acoustic Vibes Project”. La musica è stata la protagonista indiscussa della serata. Accattivante e variegato il programma del concerto che ha affrontato differenti generi e periodi musicali: da Händel a Norton, da Vivaldi a Vangelis, da Brahms a Gershwin. Un sentito grazie al Dirigente scolastico Professoressa Agata Rita Galfano per aver voluto fortemente che si realizzasse questo spettacolo che ha messo in luce le potenzialità e le qualità del Liceo Musicale “ManzoniJuvara” e l’amministrazione comunale, nelle persone del Sindaco Roberto Gambino e dell’assessore Fabio Caracausi, per aver patrocinato l’evento. Si ringrazia il direttore del Conservatorio “V. Bellini” di Caltanissetta M° Michele Mosa per la collaborazione dataci autorizzando gli alunni a suonare in orchestra. Un ringraziamento va alle splendide presentatrici della serata Lucia Brancato, professoressa di Storia della musica, e Carla Giordano, alunna della IV A musicale, che hanno saputo intrattenere magistralmente il numeroso pubblico presente in sala. Infine un grazie al “Chiosco dei fiori” per aver abbellito con le sue composizioni floreali il palco del Teatro. Arrivederci al prossimo anno.



