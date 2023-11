Sport 202

Caltanissetta, grande festa del rugby per i giovanissimi al Marco Tomaselli

Sport ed etica, binomio costruttivo della palla ovale

Redazione

Un’autentica festa del rugby, quella che si è svolta al “M. Tomaselli” di Caltanissetta, che ha celebrato la palla ovale siciliana ed i giovani, impreziosita da un intervento contro la violenza di genere dell’associazione Onde donneinmovimento del capoluogo nisseno. Una tre giorni che ha eletto la città del centro Sicilia a capitale del rugby isolano. Proficuo e di grande spessore lo stage dell’under 17 isolana che per tre giorni si è allenata nello splendido stadio nisseno. Altrettanto corpose e coinvolgenti le gare dell’under 16 e 18 femminili. Il tutto sotto l’occhio attento del presidente della Fir Sicilia Gianni Saraceno, che ha ringraziato la società di Giuseppe Lo Celso e sottolineato il lavoro della federazione anche nella lotta alla violenza di genere, e del responsabile tecnico Tito Ciccio.

Logistica inappuntabile coordinata dalla Nissa Rugby. Un valore sottolineato anche dal sindaco Roberto Gambino, accompagnato dall’assessore allo sport Fabio Caracausi, che si è recato in visita allo stadio per porgere il saluto di tutti i nisseni agli atleti provenienti da tutta l’isola. Di analogo valore la straordinaria partecipazione di tutti gli atleti all’intervento, svoltosi dopo gli eventi sportivi nella tarda mattinata di domenica 5 dicembre, dell’associazione Onde donneinmovimento: grosso interesse e coinvolgimento hanno riscosso le parole di Ester Vitale portavoce dell'Associazione, di Milena Avenia di Onde donneinmovimento e di Anna Giannone per il Centro Antiviolenza "Galatea" di Caltanissetta.

Argomenti delicati il non nascondere la violenza dietro la giustificazione ^lo fa per amore’, l’assenza di amore quando entrano in gioco la prevaricazione: i sentimenti si fondano sul rispetto e la libertà. Il concreto apporto che ciascuno di noi può dare a chi è vittima di violenza, invitandolo a rivolgersi ad un centro antiviolenza, anzi “accompagnandocelo”. Immancabile “l’aggregante” terzo tempo che si è svolto nella club house della Nissa Rugby, che ha chiuso magnificamente questo suggestivo evento del rugby che si è svolto a Caltanissetta che anche in futuro sarà teatro di manifestazioni analoghe e di altre di livello nazionale.



