Attualita 430

Caltanissetta, gli studenti dell'istituto "Galileo Galilei" incontrano Casa Famiglia Rosetta: parteciperanno a un progetto di 40 ore

Il progetto "Un approccio globale al disagio" si svolgerà nelle diverse sedi dell'associazione

Redazione

14 Novembre 2023 17:45 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-gli-studenti-dellistituto-galileo-galilei-incontrano-casa-famiglia-rosetta-parteciperanno-a-un-progetto-di-40-ore Copia Link Condividi Notizia

Nel salone “Santa Maria dei Poveri” dell'Associazione di Casa Famiglia Rosetta di Caltanissetta di Via Due Fontane si è svolto il primo incontro sul tema "Intelligenza emotiva", tenuto dagli operatori del Gruppo Servizio Civile Universale, nei confronti delle studentesse e degli studenti delle classi 4R e 5R dell'Istituto Galileo Galilei, indirizzo Servizi per la Sanità e l' Assistenza Sociale, della sede di via Cairoli, diretto dalla professoressa Loredana Schillaci. Il Progetto dal titolo: “Un approccio globale al disagio”, di 40 ore, si realizzerà nelle diverse sedi dell’Associazione di Caltanissetta. I lavori proseguiranno nel prossimo mese di dicembre. Il Progetto è promosso nell' ambito dei PCTO e del Progetto OrientaMenti



Nel salone "Santa Maria dei Poveri" dell'Associazione di Casa Famiglia Rosetta di Caltanissetta di Via Due Fontane si è svolto il primo incontro sul tema "Intelligenza emotiva", tenuto dagli operatori del Gruppo Servizio Civile Universale, nei confronti delle studentesse e degli studenti delle classi 4R e 5R dell'Istituto Galileo Galilei, indirizzo Servizi per la Sanità e l' Assistenza Sociale, della sede di via Cairoli, diretto dalla professoressa Loredana Schillaci. Il Progetto dal titolo: "Un approccio globale al disagio", di 40 ore, si realizzerà nelle diverse sedi dell'Associazione di Caltanissetta. I lavori proseguiranno nel prossimo mese di dicembre. Il Progetto è promosso nell' ambito dei PCTO e del Progetto OrientaMenti

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare