Caltanissetta, gli studenti della V B Geometri si ritrovano a 27 anni dal diploma

La serata, a cui hanno preso parte anche alcuni loro docenti, è trascorsa tra il racconto dei ricordi e delle loro nuove vite

Redazione

Si sono ritrovati a distanza di 27 anni, nell'agriturismo "Le Fontanelle", ex docenti ed ex alunni della quinta B dell'istituto tecnico per Geometri "Leonardo da Vinci" di Caltanissetta. Avevano conseguito il diploma nel 1996 e da allora hanno cercato di non perdersi di vista. Alla serata, trascorsa tra il racconto dei ricordi e delle loro nuove vite, erano presenti il professore di lettere Corrado Ferro, di tecnologia delle costruzioni Michele Giardina, di costruzioni Marco Sardo, di estimo ed agraria Franceso Bruno oltre che il docente di topografia prof. Alaimo. Nella foto gli ex alunni Ignazio Castellino, Salvatore Amico, Filippo Sammartino, Katia Virruso, Cinzia Lovetere, Salvatore Pernaci, Salvatore Vullo, Sergio Ferraro, Davide Toscano, Stefania Lopiano e Giuseppe Nicosia, Andrea Bocchino e Davide Perna.



