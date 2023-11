Attualita 242

Caltanissetta, gli studenti del liceo "Volta" in visita al polo-laboratorio acque potabili San Giuliano

Una struttura accreditata che esegue circa 1300 analisi l’anno sui campioni d’acqua distribuita quotidianamente

Redazione

È entrato nel vivo il nuovo ciclo di visite di istruzione al Polo-Laboratorio acque potabili San Giuliano di Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta. Protagonisti di questo nuovo blocco di appuntamenti sono gli oltre 200 studenti di tutte le seconde classi del Liceo Scientifico “Alessandro Volta” di Caltanissetta guidato dal dirigente prof. Vito Parisi. Con una serie di “lezioni” che vedranno… in cattedra i tecnici del laboratorio del Gestore del servizio idrico integrato – una struttura accreditata che esegue circa 1300 analisi l’anno sui campioni d’acqua distribuita quotidianamente lungo l’intera rete idrica provinciale – gli studenti si avvicenderanno nei diversi appuntamenti iniziati nei giorni scorsi e che andranno avanti ancora per alcune settimane.

Il collaudato percorso messo a punto toccherà, oltre ai diversi aspetti delle quotidiane azioni messe in campo per monitorare in maniera capillare e costante la qualità dell’acqua immessa in rete che poi arriva sino al rubinetto di casa, anche temi strategici come la sostenibilità ambientale, l’oculato uso delle risorse idriche, il contrasto a ogni spreco e utilizzo improprio dell’acqua potabile. Tutto nell’ottica di quell’azione di sensibilizzazione e di disseminazione di informazioni, conoscenze e diffusione di buone pratiche che Caltaqua porta avanti con impegno anche grazie ad iniziative simili promosse nell’ambito dei progetti dell’area CaltaquaCampus creata per dare organicità ai diversi interventi del Gestore del servizio idrico integrato che coinvolgono il mondo della scuola, dell’università e della formazione.

In questo stesso ambito rientra inoltre la pronta e piena adesione data da Caltaqua alla richiesta, formulata dall’Ufficio Scolastico Regionale, di ospitare nelle varie aree aziendali (tecnica, amministrativa, gestionale, commerciale) gruppi di studenti di diversi Istituti scolastici, di differenti indirizzi, presenti sul territorio provinciale nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO), vale a dire l’ex alternanza scuola-lavoro.



