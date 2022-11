Attualita 1446

Caltanissetta, gli studenti del liceo "Ruggero Settimo" portano le muffolette ai nonnini della casa di riposo

I ragazzi, accompagnati da padre Alessandro Giambra, hanno festeggiato così il giorno di San Martino

Redazione

Questa mattina i ragazzi della IV C Linguistico e IV D Coreutico del Liceo “Ruggero Settimo”, insieme a Padre Alessandro Giambra, sono andati a trovare gli ospiti della casa di riposo “Nonni Felici” all’interno dell’Istituto Testasecca di viale della Regione. “Abbiamo portato le muffulette agli ospiti – ha detto Alessandro Giambra – e tra questi c’erano la professoressa Michela Ponte di 102 anni e la professoressa Albanese, oggi in pensione. Tante volte c’è più rumore per un albero che cade che per una foresta che cresce. La foresta vive nel silenzio e nella festa di San Martino il silenzio è carità. Le buone notizie ci aiutano tutti a sorridere”.



