Caltanissetta, gli studenti del liceo "R. Settimo" tornano a brillare nella danza nazionale ed internazionale

Tre studenti, Bruna Emma, Lorenzo Alba e Lucrezia Pagano, hanno superato delle prestigiose audizioni

Redazione

11 Maggio 2021 19:49

Gli alunni del Liceo “R. Settimo” sezione Coreutico di Caltanissetta come ogni anno continuano a brillare nel panorama della danza nazionale ed internazionale, conferendo prestigio ai docenti del liceo. Gli studenti che si sono distinti nell’anno scolastico 2020/2021 sono Bruna Emma della classe 4 AD, Lorenzo Alba e Lucrezia Pagano della 5 AD. La giovane e talentuosa Bruna Emma avrà l’opportunità di frequentare la “D.A.F.-Dance-Arts-Faculty” (Roma), Centro di Formazione Professionale diretto dal coreografo di fama internazionale Mauro Astolfi.

Lorenzo Alba e Lucrezia Pagano hanno superato le audizioni per “Human Bodies Professional Contemporary Program” (Napoli) diretto da Emma Cianchi e “Dart-DSP-Professional-Program “ (Berlino) diretto da Kinga Vargova. Entrambi i programmi prevedono la partecipazione degli studenti a spettacoli con le rispettive compagnie, “Art Garage-Dance-Co” e “Dart Dance Company”. Lorenzo Alba ha, inoltre, superato l’audizione presso la “Professional Dance Program Junior Ballet” di Ginevra (Svizzera) e per le summer school Kibbuts Contemporary Dance” Israele, “Joffrey Ballet School”, “Joffrey Contemporary & Jazz Trainee Program” New York.

Si conferma l’alto livello di preparazione degli studenti e delle studentesse dell’indirizzo coreutico che può ancora attrarre talenti e offrire opportunità di studio e lavoro. Di Lorenzo va ricordato un particolare: superando gli esami di idoneità da altro istituto, si è spianato la strada per seguire il suo sogno di danzatore professionista e a breve conseguirà il suo bel diploma di liceo con Lucrezia ed i suoi compagni di studio e d’arte. Auguriamo ai nostri alunni di poter raggiungere gli obbiettivi e le mete prefissate per proseguire al meglio il loro futuro come dancers.



