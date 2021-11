Eventi 135

Caltanissetta, gli studenti del liceo "R. Settimo" incontrano la giornalista Tiziana Ferrario

La giornalista presenterà il suo libro "La principessa afgana e il giardino delle giovani ribelli"

Redazione

Il Liceo Classico, Linguistico e Coreutico “R. Settimo” partecipa, come ogni anno, all’attività “Libriamoci”, proposta dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero della Cultura, quest’anno anche come membro del “Patto per la Lettura”, stipulato con il Comune di Caltanissetta, in rete con altre città siciliane. Dal 16 al 18 novembre le classi della scuola incontreranno autori di libri che hanno già letto con i loro docenti, rispondendo ad un invito a riflettere sulla duplice natura della lettura come occasione di svago e strumento di crescita, mettendo l'accento non solo su chi legge ma anche su chi, con dedizione e cura, insegna a farlo.

Il filone tematico che la scuola seguirà è Il gioco del mondo, sulla scorta dell’omonimo titolo del romanzo di Julio Cortázar, dedicato alle tante possibilità di interpretazione del mondo che ci circonda. Rientrano qui letture che riguardano temi di attualità ambientali, politiche e sociali: il mondo è quello di cui ogni giorno facciamo esperienza e che si modifica sotto i nostri occhi, un ecosistema in continuo divenire da capire e a cui adattarsi. In quest’ottica il 16 novembre alle 10 in Aula Magna gli studenti incontreranno Tiziana Ferrario, nota giornalista televisiva e autrice del libro “La principessa afgana e il giardino delle giovani ribelli”, che dialogherà con i ragazzi. Introdurrà i lavori la dirigente Irene Cinzia Maria Collerone, coordinerà la responsabile del progetto prof.ssa Loredana Scintilla.

Ad arricchire il dialogo le letture degli studenti e il prezioso intervento del Presidente della Casa delle Culture il dott. Filippo Maritato e della mediatrice culturale Rowena Rushi che sta attualmente seguendo le donne afghane presenti nel Centro di Accoglienza di Caltanissetta. Giorno 17 alle ore 10:00 i ragazzi incontreranno Toti Sutera, autore di “Una calda scia di sangue”; giorno 18 alle ore 10:00, invece, lo scrittore Alessandro Cacciato autore de “La sindrome del gattopardo. La cultura dell’innovazione nell’era post lockdown”.



