Attualita 980

Caltanissetta, gli ex studenti della 5A del "Rapisardi" festeggiano i 30 anni dal diploma

Alla serata hanno voluto partecipare anche 2 cari insegnanti di allora: la prof.ssa Giulia Jannì e il prof. Antonio Dibilio

Redazione

19 Agosto 2023 18:04 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-gli-ex-studenti-della-5a-del-geometra-festeggiano-i-30-anni-dal-diploma Copia Link Condividi Notizia

Si sono ritrovati per una piacevole rimpatriata in pizzeria gli ex studenti dell’Istituto Tecnico Commerciale Statale “Mario Rapisardi” di Caltanissetta. Sono infatti trascorsi 30 anni dal loro diploma ma l’affetto e la voglia di ritrovarsi dei “ragazzi” della 5A programmatore sono rimasti immutati da allora e così la classe ha voluto trascorrere una serata all’insegna dell’allegria, ricordando i bei momenti vissuti insieme.

Alla serata hanno voluto partecipare anche 2 cari insegnanti di allora: la prof.ssa Giulia Jannì e il prof. Antonio Dibilio; altri prof. e compagni hanno declinato l'invito con dispiacere perché impossibilitati. Alcuni di loro, però, non hanno lesinato affetto e vicinanza durante la serata. I 14 ragionieri presenti erano: Elena Assennato, Liliana Burgio, Enza Casucci, Maria Cortese, Paola Lachina, Carmen Nicosia, Giuseppe Pernaci, Lorena Ricotta, Tiziana Sortino, Giorgio Talìo, Oscar Vancheri, Anna Rosa Vizzini, Salvatore Vizzini e Salvatore Zaccaria. Alla prossima!



Si sono ritrovati per una piacevole rimpatriata in pizzeria gli ex studenti dell'Istituto Tecnico Commerciale Statale "Mario Rapisardi" di Caltanissetta. Sono infatti trascorsi 30 anni dal loro diploma ma l'affetto e la voglia di ritrovarsi dei "ragazzi" della 5A programmatore sono rimasti immutati da allora e così la classe ha voluto trascorrere una serata all'insegna dell'allegria, ricordando i bei momenti vissuti insieme. Alla serata hanno voluto partecipare anche 2 cari insegnanti di allora: la prof.ssa Giulia Jannì e il prof. Antonio Dibilio; altri prof. e compagni hanno declinato l'invito con dispiacere perché impossibilitati. Alcuni di loro, però, non hanno lesinato affetto e vicinanza durante la serata. I 14 ragionieri presenti erano: Elena Assennato, Liliana Burgio, Enza Casucci, Maria Cortese, Paola Lachina, Carmen Nicosia, Giuseppe Pernaci, Lorena Ricotta, Tiziana Sortino, Giorgio Talìo, Oscar Vancheri, Anna Rosa Vizzini, Salvatore Vizzini e Salvatore Zaccaria. Alla prossima!

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare