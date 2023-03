Attualita 180

Caltanissetta: gli ambulanti di Ascom Sicilia incontrano l'amministrazione per il canone sull'occupazione del suolo pubblico

Con una nota si evidenziano le anomalie riscontrate e la richiesta di predisporre gli atti propedeutici alla modifica del regolamento

Redazione

16 Marzo 2023 11:34 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-gli-ambulanti-di-ascom-sicilia-incontrano-l-amministrazione-per-il-canone-sulloccupazione-del-suolo-pubblico Copia Link Condividi Notizia

Presso l’ufficio tributi di Caltanissetta, grazie all’interessamento della consigliera comunale Federica Scalia, si è svolto un incontro interlocutore per verificare le procedure eseguite per il calcolo del Canone Unico Patrimoniale sull'occupazione del suolo pubblico per gli operatori del mercato settimanale locale. All’incontro erano presenti: l’assessore Giuseppe La Mensa, il funzionario Eleonora Dimauro, il delegato regionale ambulanti Filippo Villareale ed componente coordinamento Ascom Sicilia Caltanissetta Michael Gabriel Miccichè

L’Ascom Sicilia Ambulanti, in relazione al contenuto dell’incontro, ha inviato una nota dove si evidenziano le anomalie riscontrate e la richiesta di predisporre gli atti propedeutici alla modifica del regolamento approvato precedentemente. L’Ascom Sicilia Ambulanti ha già incontrato diverse amministrazioni comunali che, avendo riconosciuto l'erronea applicazione delle norme, hanno provveduto a modificare i propri regolamenti.

I rappresentanti della categoria di Ascom Sicilia Caltanissetta, ringraziano l'amministrazione Nissena per la disponibilità al dialogo ed al confronto dimostrata, e della volontà di venire incontro alla categoria, nella corretta applicazione della legge.



Presso l'ufficio tributi di Caltanissetta, grazie all'interessamento della consigliera comunale Federica Scalia, si è svolto un incontro interlocutore per verificare le procedure eseguite per il calcolo del Canone Unico Patrimoniale sull'occupazione del suolo pubblico per gli operatori del mercato settimanale locale. All'incontro erano presenti: l'assessore Giuseppe La Mensa, il funzionario Eleonora Dimauro, il delegato regionale ambulanti Filippo Villareale ed componente coordinamento Ascom Sicilia Caltanissetta Michael Gabriel Miccichè L'Ascom Sicilia Ambulanti, in relazione al contenuto dell'incontro, ha inviato una nota dove si evidenziano le anomalie riscontrate e la richiesta di predisporre gli atti propedeutici alla modifica del regolamento approvato precedentemente. L'Ascom Sicilia Ambulanti ha già incontrato diverse amministrazioni comunali che, avendo riconosciuto l'erronea applicazione delle norme, hanno provveduto a modificare i propri regolamenti. I rappresentanti della categoria di Ascom Sicilia Caltanissetta, ringraziano l'amministrazione Nissena per la disponibilità al dialogo ed al confronto dimostrata, e della volontà di venire incontro alla categoria, nella corretta applicazione della legge.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare