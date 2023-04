Attualita 1855

Caltanissetta, gli alunni della V E del "Rapisardi" si ritrovano dopo 50 anni dal diploma

La giornata è trascorsa in armonia e con momenti di grande emozione nel ricordare i giorni di spensieratezza vissuti insieme

Redazione

21 Aprile 2023 17:32 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-gli-alunni-della-v-e-del-rapisardi-si-ritrovano-dopo-50-anni-dal-diploma Copia Link Condividi Notizia

Grande festa per la rimpatriata degli alunni della classe 5° E dell’Istituto Mario Rapisardi nel 50° anniversario dal conseguimento del diploma di maturità, promossa da alcuni di loro. In numerosi si sono ritrovati in un noto locale del nisseno gli alunni della classe 5° E dell’anno scolastico 1972/1973: Abbate Giuseppe, Alesso Assunta, Buscarino Salvatore, Calamita Elvira, Castellana Carla, Chines Maria Vittoria, Cosentino Salvatrice, Curatolo Maria, Di Martino Diega, Di Paola Carmela, Di Paola Rosaria, Failla Michela, Gelsomino Roberto, Geraci Filippo, Iraci Capuccinello Giacoma, La Placa Luisa, Macaluso Maria, Miccichè Giuseppa, Montana Antonio, Nicoletti Silvana, Nicosia Maurizio, Pirrera Salvatore, Polizzi Angela, Provenzano Giuseppe, Riggi Concetta, Riggi Maria, Schillaci Michelangelo, Senettone Mario, Siracusa Loredana, Spalletta Michele e Vitale Angelo.

Gli stessi prima del pranzo hanno partecipato, alla celebrazione della Messa di ringraziamento alla parrocchia San Paolo per i traguardi raggiunti e per ricordare i compagni Gaiteri Anna Maria, Spanò Giovanna e Tollini Roberto, prematuramente scomparsi. La giornata è trascorsa in armonia e con momenti di grande emozione nel ricordare i giorni di spensieratezza vissuti insieme, il Rapisardi Show e i loro professori. Per l’entusiasmo e la gioia di ritrovarsi ancora dopo tanti anni, gli alunni si sono ripromessi di ripetere altri momenti di condivisione come questo.



Grande festa per la rimpatriata degli alunni della classe 5° E dell'Istituto Mario Rapisardi nel 50° anniversario dal conseguimento del diploma di maturità, promossa da alcuni di loro. In numerosi si sono ritrovati in un noto locale del nisseno gli alunni della classe 5° E dell'anno scolastico 1972/1973: Abbate Giuseppe, Alesso Assunta, Buscarino Salvatore, Calamita Elvira, Castellana Carla, Chines Maria Vittoria, Cosentino Salvatrice, Curatolo Maria, Di Martino Diega, Di Paola Carmela, Di Paola Rosaria, Failla Michela, Gelsomino Roberto, Geraci Filippo, Iraci Capuccinello Giacoma, La Placa Luisa, Macaluso Maria, Miccichè Giuseppa, Montana Antonio, Nicoletti Silvana, Nicosia Maurizio, Pirrera Salvatore, Polizzi Angela, Provenzano Giuseppe, Riggi Concetta, Riggi Maria, Schillaci Michelangelo, Senettone Mario, Siracusa Loredana, Spalletta Michele e Vitale Angelo. Gli stessi prima del pranzo hanno partecipato, alla celebrazione della Messa di ringraziamento alla parrocchia San Paolo per i traguardi raggiunti e per ricordare i compagni Gaiteri Anna Maria, Spanò Giovanna e Tollini Roberto, prematuramente scomparsi. La giornata è trascorsa in armonia e con momenti di grande emozione nel ricordare i giorni di spensieratezza vissuti insieme, il Rapisardi Show e i loro professori. Per l'entusiasmo e la gioia di ritrovarsi ancora dopo tanti anni, gli alunni si sono ripromessi di ripetere altri momenti di condivisione come questo.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare