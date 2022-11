Attualita 298

Caltanissetta, gli alunni della scuola "Santa Petronilla" piantano alberelli di cui si prenderanno cura

I bambini potranno dargli un nome, osservarli, toccarli, abbracciarli, raccogliere le loro foglie, disegnarli e cercare di capire giorno dopo giorno come stanno e se ha bisogno di cure

Redazione

I piccoli alunni della Scuola dell’Infanzia “Santa Petronilla” sezioni A e B con le loro insegnanti, Paola Ferraro, Cinzia Carta, Iosè Capraro, Laura Aronica, Giuliana Geraci, Antonella Cuffaro, Maria Tumminaro, Graziella Giambra e Rita Mancuso, hanno fatto festa nel cortile della scuola, in occasione della Giornata Nazionale degli alberi. L’iniziativa sostenuta dal dirigente professore Maurizio Lomonaco rientra nel Progetto di Educazione Ambientale della scuola dell’infanzia. L’obiettivo è quello di sensibilizzare i bambini alla tutela dell’ambiente per diventare cittadini che rispettano la natura. Gli alunni delle due sezioni della scuola dell’infanzia nel laboratorio di arte creativa hanno realizzato dei copricapo con raffigurato un albero, che hanno indossato per fare festa nel cortile della scuola dove con l’aiuto delle insegnanti hanno piantato due alberelli dei quali si prenderanno cura.

I bambini potranno dargli un nome, osservarli, toccarli, abbracciarli, raccogliere le loro foglie, disegnarli e cercare di capire giorno dopo giorno come stanno e se ha bisogno di cure. E’ questa un’occasione per ricordarci della loro straordinaria importanza per la vita dell’uomo e per la qualità dell’ambiente, e per ricordare sempre ciò che di disse Marin Luther King “E se anche sapessi che domani finisce il mondo oggi stesso pianterei il mio alberello di mele”. Questa citazione parla di natura, ma soprattutto di crescita, di futuro e di speranza perché solo rispettando il ritmo della natura si può contribuire al futuro della Terra e alla vita per le generazioni future.



