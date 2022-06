Caltanissetta, gli alunni della scuola "Santa Petronilla" in visita all'Osservatorio astronomico

Attualita 285

Caltanissetta, gli alunni della scuola "Santa Petronilla" in visita all'Osservatorio astronomico

Hanno avuto la possibilità di diventare spettatori di un "realistico" viaggio nello spazio per ammirare la vita dell’universo

Redazione

Nel cuore della Sicilia, il parco didattico e scientifico della StarGeo che comprende il Museo della zolfara, il Planetario e l’Osservatorio astronomico ha accolto giorno 7 giugno 2022, gli alunni e le inseganti della Scuola dell’Infanzia “Santa Petronilla” sez. A di Caltanissetta. I piccoli alunni, grazie alla bravura del Professore Mantione, sono stati catturati da una realtà molto lontana e diversa dalla loro e hanno ascoltato con interesse misto a stupore il racconto sui “carusi” che lavoravano nelle miniere di zolfo dove spesso si ammalavano e vi morivano. Suggestiva è stata la visita all’interno di una delle miniere, dove tutti gli alunni quasi increduli hanno compreso la dura vita che svolgevano i “carusi” venduti dalle famiglie e resi schiavi dall’ignoranza e dalla fame. La visita al parco è proseguita in cima al monte Ottavio, a 600 metri di altezza, all’interno del Planetario dove gli alunni, comodamente sdraiati sotto una grande cupola metallica di 7 metri di diametro, hanno avuto la possibilità di diventare spettatori di un “realistico” viaggio nello spazio per ammirare la vita dell’universo attraverso anche il racconto di uno dei personaggi più amati dai bambini, Peppa Pig. Accanto a questo luogo magico vi è l’Osservatorio “Giacomo Leopardi” il più grande della Sicilia, dove gli alunni hanno potuto ammirare il potente telescopio riflettore di 600 mm e terminare il viaggio nel mondo astronomico. La mattinata si è conclusa con il viaggio di ritorno tra la soddisfazione degli insegnanti e la felicità degli alunni per aver trascorso insieme un’esperienza interessante, piacevole e ricca di emozioni.



