Attualita 1770

Caltanissetta, gli alunni della III D del Liceo Classico "Ruggero Settimo" si riuniscono dopo 38 anni dal diploma

Ad organizzare l'incontro Nuccio Tardinico, residente a Reggio Emilia, che era venuto a trascorrere le festività natalizie in città

Redazione

Sabato scorso, dopo 38 anni dal diploma avvenuto nel 1985, si è riunita la III D del Liceo Classico "Ruggero Settimo" di Caltanissetta. La mattina c'è stata la possibilità di prendersi un caffè insieme, mentre la sera ci si è riuniti in una pizzeria. Purtroppo non è stato possibile riunire tutta la classe, sia perchè non sono state rintracciate alcune persone, sia per lontananza dovuta a motivi lavorativi, sia per il poco preavviso. L'incontro, infatti, è avvenuto in maniera del tutto inaspettata e non programmata, e solo grazie a Nuccio Tardanico che, residente a Reggio Emilia, è venuto a Caltanissetta in occasione delle festività e tramite l'aiuto di alcuni ex compagni, è riuscito a realizzare un gruppo whatsapp recuperando quasi tutti i numeri di telefono.

La serata è trascorsa solo tra nove persone, Gianfranco Augello, Marcello D'Orto, Massimo Guadagnuolo, Irene Manzone, Rossana Milisenna, Claudia Pilato, Katia Reina, Antonio Alberto Stella e lo stesso Tardanico; la mattina erano presenti anche Salvatore Castiglione ed Alessandra Di Bartolo. Altri ex colleghi si sono scusati perchè erano fuori sede o perchè avevano impegni pregressi, ma adesso che sono stati recuperati quasi tutti i contatti sicuramente non si attenderanno altri 38 anni prima di rivedersi. Ecco l'elenco completo, tratto dal Registro di Classe, di tutti gli allievi (alcuni hanno cambiato sezione o scuola ed altri si sono aggiunti negli anni) della sezione D dalla IV ginnasio 1980/1981 alla III liceo 1984/1985:

Augello Gianfranco

Butera Gianfranco

Cancemi Laura

Casanova Rossella

Castiglione Salvatore (detto Antonello)

D'Aleo Piercataldo

Dibartolo Alessandra

D'Orto Marcello

Falzone Carmela

Falzone Danila

Ferraro Angela

Galfano Francesco

Galletti Davide

Guadagnuolo Massimo

Inglisa Pasquale

La Placa Vittorio

Lipani Flavio

Longo Donatella

Longo Maria Luisa

Manzone Irene

Marotta Angela

Milisenna Rossana

Miraglia Salvatore

Pilato Claudia

Reina Katia

Romano Fausto

Sciaulino Clelia

Stella Antonio Alberto

Sunseri Maurizio

Tardanico Onofrio (detto Nuccio)



