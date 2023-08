Attualita 1927

Caltanissetta. Gli alunni della 5° A ragioneria del "Rapisardi" si ritrovano a 40 anni dal diploma, con loro anche il prof Pilato

Si tratta della seconda rimpatriata per l'affiatato gruppo che già aveva organizzato un evento simile in occasione dei 25 anni

Rita Cinardi

Gli ex studenti della 5° A ragioneria dell'istituto "Mario Rapisardi" di Caltanissetta si sono riuniti per festeggiare il 40° anniversario dal loro diploma. L'ambito titolo di studio fu conseguito da 32 alunni ma ieri erano presenti in 18. Molti di loro infatti abitano al nord mentre una compagna, che purtroppo è deceduta, è stata ricordata nel corso della serata. All'evento però non ha fatto mancare la sua presenza il professore Alessandro Pilato che, con i suoi 83 anni, si mantiene in splendida forma. Presenti all'evento, che si è svolto in locale di San Cataldo Amico Nino, Bellomo Vincenzo, Calamera Angelo, Dell'aiera Rosalba, Emma Salvatore, Geraci Marinella, Falzone Giuseppe,Giordano Isabella, Magri' Giovanni, Nicoletti Mirella, Riggi Mario, Scarantino Maria Assunta, Scarantino Patrizia, Rizza Giovanna, Piro Giovanni, Piazza Claudia e Tumminelli Maria Stella.



