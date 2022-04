Attualita 294

Caltanissetta, giovedì in Cattedrale la benedizione dell'olio fornito da uno dei quattro vicariati

Alla presentazione degli olii fatta dai diaconi si uniranno poi il questore Emanuele Ricifari e due agenti della Polizia di Stato

Redazione

Giovedì 14 aprile, alle ore 10, si terrà nella Cattedrale di Caltanissetta l’annuale messa Crismale concelebrata dal vescovo e da tutto il clero che prende il nome dal più nobile degli olii santi che la Chiesa impiega per amministrare molti dei suoi sacramenti.L’olio da benedire durante la funzione a turno viene fornito da uno dei quattro vicariati che compongono la diocesi nissena.

Alla presentazione degli olii fatta dai diaconi si uniranno poi il questore Emanuele Ricifari e due agenti della Polizia di Stato. Recheranno tre flaconi d’olio provenienti dall’uliveto del Giardino della Memoria, tenuto da studenti e da loro coetanei detenuti minorenni. Proprio per conferire a quest’olio un più alto valore lo si fa arrivare a turno alle diocesi di Sicilia, affinché lo consacrino e lo utilizzino in tutte le parrocchie per dare grazia e salvezza con i sacramenti, dice la diocesi nissena. Mons. Mario Russotto, anziché ricevere la consegna dell’olio in udienza privata, ha voluto dare maggiore risalto e visibilità, chiedendo al Questore di presenziare con due altri agenti al momento liturgico.



