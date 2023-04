Attualita 240

Caltanissetta, giovani scrittori crescono alla scuola "Cordova" tra "Libriamoci" e "Maggio dei libri"

Sono state eseguite musiche dal vivo ma sono anche state utilizzate le nuove tecnologie musicali messe a disposizione dalle piattaforme on line

Redazione

Hanno dato voce con la spontaneità e l'entusiasmo dei loro anni a pagine indimenticabili ma anche a quadri di una storia recente che ci appartiene ed ancora alle parole di chi, oltre a volare con la fantasia, esplora il cosmo e studia il nostro pianeta dallo spazio. Gli alunni delle terze classi della scuola secondaria di I grado “F. Cordova”, facente capo all'Istituto comprensivo “Don Milani”, di cui è dirigente Antonio C. Diblio, hanno presentato ieri mattina nell'aula magna del loro istituto un momento di letture ad alta voce, accompagnate da musiche ed ilustrazioni, in quella che si può ben definire un'appendice di “Libriamoci”, manifestazione voluta dal Ministero della Cultura per diffondere tra i più giovani l'amore per la lettura, e un ponte verso l'altra grande iniziativa nazionale che è il “Maggio dei libri”.

Intorno al tema del viaggio si sono dunque dipanati i versi della Divina Commedia (nella doppia versione in italiano e in spagnolo), brani di Sciascia e Caproni, pagine in lingua inglese tratte da Jonathan Swift, canzoni emozionanti come “Itaca” di Lucio Dalla, le riflessioni degli astronauti italiani Luca Parmitano, Paolo Nespoli e Samantha Cristoforetti. Diverse le interpretazioni del tema principale, dal viaggio immaginario nell'Oltretomba con personaggi indimenticabili come l'Ulisse dantesco al viaggio sulla luna tra scienza e letteratura, dal viaggio dei migranti di ieri e di oggi ai viaggi nello spazio.

Il coordinamento è affidato a Maria Rosaria Ferro, docente di lettere, mentre a guidare gli alunni nella scelta e nella preparazione delle letture e dei brani musicali sono state le insegnanti Ileana Buonaparte, Laura Cammarata, Angela Cassenti, Fabiola Cosentino, Maria Rosaria Ferro, Olimpia La Marca, Simona Ragusa, Anna Maria Scarlata, Letizia Valenza e Laura Failla, che ha anche diretto il coro degli alunni. Sono state eseguite musiche dal vivo ma sono anche state utilizzate le nuove tecnologie musicali messe a disposizione dalle piattaforme on line.



