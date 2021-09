Attualita 109

Caltanissetta, Giovani Democratici: riapre in città un'aula studio dedicata agli studenti

Organizzare spazi dedicati ad aule studio è fondamentale per contribuire a stimolare lo sviluppo culturale e sociale della città

Redazione

08 Settembre 2021 09:24

Riapre a Caltanissetta, in via Salvo d’Acquisto 113/115 l’aula studio gestita dal Circolo dei Giovani Democratici di Caltanissetta. “La nostra volontà – si legge in una nota - è quella di offrire un’opportunità a tutti gli studenti e le studentesse che si trovano a Caltanissetta e che, soprattutto in questo particolare periodo, necessitano di aule e di spazi utili per poter studiare indisturbati. Troppo spesso in città mancano luoghi di studio pubblici ed aperti a tutti ed il nostro spazio intende rispondere a questa esigenza.

Organizzare spazi dedicati ad aule studio è fondamentale per contribuire a stimolare lo sviluppo culturale e sociale della città e, inoltre, supportare gli studenti universitari, non solo della sede nissena. L’aula studio sarà aperta il mercoledì pomeriggio ed il venerdì mattina, ma già dalla prossima settimana i giorni di apertura aumenteranno. Sarà possibile accedere nel rispetto della normativa Covid e per ogni necessità sarà possibile contattarci sulla pagina facebook dei Giovani Democratici di Caltanissetta – Adnan Siddique”.



