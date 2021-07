Cronaca 344

Caltanissetta, giovane tenta di lanciarsi da viadotto sulla Ss640: salvato dalla polizia

Sempre ieri un giovane pasticcere di 36 anni di Sommatino ha tentato di farla finita sparandosi un colpo di pistola alla testa

23 Luglio 2021 09:48

Paura ieri pomeriggio sulla SS 640 dir dove alcuni automobilisti in transito hanno notato un uomo che, dopo aver scavalcato il guard rail del ponte che si erge su Villa Isabella, si è posizionato con le gambe penzoloni sul viadotto a venti metri di altezza del suolo sottostante. L'uomo continuava a ripetere "Voglio farla finita, lasciatemi morire" Alla sala operativa della questura sono pervenute diverse chiamate di allarme e sul posto sono stati inviati due equipaggi della sezione volanti e un’ambulanza del 118. L’uomo avrebbe manifestato chiari intendi suicidi a causa di problemi familiari.

Gli agenti, dopo averlo rassicurato, lo hanno afferrato per la cintura dei pantaloni, tirandolo su da quella posizione critica e mettendolo in sicurezza sul manto stradale. Una volta messo in salvo il giovane, identificato per un trentenne di San Cataldo, sono intervenuti i sanitari del 118 che lo hanno condotto al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dove è stato sottoposto ad accertamenti sanitari. Sempre ieri un giovane pasticcere di 36 anni di Sommatino ha tentato di farla finita sparandosi un colpo di pistola alla testa. Il giovane è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico ed è ancora vivo anche se le sue condizioni sono gravissime. La prognosi rimane riservata.



