Cronaca 2230

Caltanissetta, giovane tenta di disfarsi della droga: fermato dai carabinieri

Continuano i controlli nel centro storico e nelle zone più affollate della città

Rita Cinardi

I carabinieri hanno fermato un giovane nisseno, che sarebbe stato trovato in possesso di droga, questo pomeriggio in piazza Garibaldi. La scena non è sfuggita ai passanti che hanno visto le fasi del controllo e della perquisizione del ragazzo. A quanto pare quest'ultimo, alla vista dei militari dell'Arma, avrebbe tentato di disfarsi della droga. Al momento però i carabinieri starebbero procedendo all'identificazione del giovane. In questi giorni le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli in tutte le strade cittadine, soprattutto le più trafficate, allo scopo di limitare degrado e criminalità.



