Caltanissetta, giovane sorpreso mentre nascondeva tre bottiglie di liquore nello zaino: denunciato per furto aggravato

Si tratta del secondo caso in due giorni. La polizia aveva già denunciato una ventenne per il tentato furto di 3 bottiglie di liquore e 3 confezioni di parmigiano

I poliziotti della sezione volanti hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica un trentenne per furto aggravato. Lunedì mattina l’equipaggio di una volante, di seguito a richiesta pervenuta alla sala operativa della questura, è intervenuto in un supermercato di viale Sicilia dove una persona era stata sorpresa a trafugare della merce. I poliziotti hanno identificato l’uomo il quale, poco prima, attraverso le telecamere del sistema di video sorveglianza, era stata notato dall’addetto alla sicurezza del negozio aggirarsi al reparto bevande e liquori dal quale aveva prelevato tre bottiglie di super alcolici nascondendole in uno zaino. Il trentenne è stato segnalato anche alla locale Prefettura per l’applicazione delle misure amministrative poiché, nel corso della perquisizione, gli agenti gli hanno sequestrato 1,8 grammi di marijuana detenuta per uso personale. Soltanto ieri una ventenne era stata denunciata per tentato furto aggravato. La giovane donna era entrata in un supermercato e aveva nascosto tre bottiglie di liquore e tre confezioni di parmigiano in un passeggino. Anche in quel caso era intervenuta la polizia denunciando la ragazza per tentato furto aggravato.



