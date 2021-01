Cronaca 943

Caltanissetta, giovane picchiato e rapinato per strada finisce in ospedale

Vittima un ventinovenne pakistano che sarebbe stato aggredito da due ragazzi italiani

Rita Cinardi

08 Gennaio 2021 14:44

E' stato dimesso con 30 giorni di prognosi un giovane pakistano aggredito ieri sera a Caltanissetta in via Degli Orti. Il giovane, di 29 anni, dopo l'aggressione, è stato condotto da un'ambulanza del 118 in codice giallo traumatico al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia. Qui è stata riscontrata la frattura dell'orbita. Sul posto sono intervenuti i poliziotti delle Volanti che indagano sull'accaduto. Al momento non trapela nulla. Sembrerebbe che il giovane, intorno alle 20.30, sia stato vittima di una rapina ma anche questo dovrà essere appurato dalla polizia. Ad aggredirlo sarebbero stati due ragazzi italiani che, una volta presi i soldi, si sarebbero allontanati a bordo di un'auto.

