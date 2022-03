Cronaca 770

Caltanissetta, giovane nigeriano esce dopo 3 anni di carcere da innocente: "Ho perso anche una gamba"

Famous William, aiutato dalla cooperativa Etnos, racconta la sua drammatica storia in una videointervista e lancia un appello per avere la sua protesi

Redazione

Detenuto in carcere da innocente per 3 anni Famous Williams, 26enne nigeriano, è stato scarcerato il 19 gennaio di quest'anno dopo la sentenza di assoluzione emessa dalla Corte d'Appello di Catania. Il giovane nigeriano era stato arrestato insieme ad altri connazionali all'interno del Cara di Mineo. All'epoca della permanenza nel centro del Catanese si era anche ferito il piede con un pezzo di ferro acuminato. L'infezione al piede, peggiorata nei giorni di permanenza in carcere sarebbe peggiorata di giorno in giorno tanto che, alla fine, era stato trasporto al "Cannizzaro" di Catania dove ha subito l'amputazione della gamba. E adesso che è tornato in libertà chiede solo di avere la sua protesi per poter vivere come tutti gli altri giovani della sua età. A raccontare la drammatica storia, intervistati da Rita Cinardi, Famous Williams e la dipendente della cooperativa Etnos Roberta Butera.



