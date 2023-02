Cronaca 27381

Tragedia a Caltanissetta, giovane mamma muore a 45 anni

I medici hanno tentato l'impossibile ma purtroppo non c'è stato nulla da fare

Rita Cinardi

E' morta all'età di 45 anni Francesca Mugavero. La giovane mamma nissena è stata stroncata da un aneurisma cerebrale. Sabato mattina si era sentita male e aveva perso i sensi mentre si trovava in casa. Subito la corsa in ospedale dove è stata fin da subito evidente la gravità dell'emorragia cerebrale provocata dalla rottura spontanea dell'aneurisma. I medici hanno tentato l'impossibile ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Nel pomeriggio di oggi è stata dichiarata la morte cerebrale e la giovane è stata affidata all'affetto dei suoi cari. Una tragedia che ha scosso profondamente la comunità nissena. In questi giorni diverse persone hanno scritto sui social parole di incoraggiamento per la 45enne che lascia due figli.



