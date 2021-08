Cronaca 2029

Caltanissetta, giovane ingerisce un blister di antidepressivi e finisce in Rianimazione

La ragazza starebbe attraversando un periodo difficile a causa di problemi sentimentali

Redazione

24 Agosto 2021 08:54

Una ragazza nissena è stata ricoverata al reparto di Rianimazione dell'ospedale Sant'Elia in seguito all'assunzione di psicofarmaci. La giovane, che a quanto pare sta attraversando un momento difficile per motivi sentimentali, avrebbe preso una serie di compresse fino a perdere conoscenza. Un familiare si è accorto del suo stato e ha immediatamente trasportato la ragazza in pronto soccorso. Da lì è stato disposto il trasferimento in Rianimazione. La ragazza, dopo l'attento monitoraggio e le cure dei medici di Rianimazione, adesso sta meglio e sarà ricoverata in un altro reparto.



