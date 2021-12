Cronaca 443

Caltanissetta, giovane detenuto beve disincrostante: finisce in gravi condizioni al pronto soccorso

L'avvocato Davide Schillaci appresa la notizia ha commentato: "E' un disperato grido di innocenza"

Rita Cinardi

Detenenuto tenta il suicidio bevendo un disincrostante per il Wc e finisce in gravi condizioni al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia. Il giovane nisseno, 29 anni, ieri ha tentato di farla finita bevendo il prodotto che gli ha causato gravi lesioni allo stomaco e all'esofago. Subito è stato condotto in codice rosso dal carcere Malaspina all'ospedale Sant'Elia. I medici di guardia hanno stabilizzato il giovane per poi disporre il trasferimento al reparto detenuti dell'ospedale "Cannizzaro" di Catania. Il giovane attualmente è detenuto per maltrattamenti. L'avvocato Davide Schillaci, appresa la notizia ha commentato: "E' un disperato grido di innocenza da parte di un soggetto che non ha commesso alcuna violenza nei confronti della sua compagna. Spero che quanto prima si faccia chiarezza su questa vicenda"



