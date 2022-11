Cronaca 4060

Caltanissetta, giovane dà in escandescenze e lancia oggetti dalla finestra: interviene la polizia

Il trentenne si è subito scusato con gli agenti dicendo che sta vivendo un forte momento di stress

Rita Cinardi

È stato necessario l'intervento di due pattuglie delle Volanti questa mattina in via Calabria dove un giovane ha dato in escandescenze iniziando a tirare oggetti dalla finestra. Ad allertare la polizia sono stati passanti e residenti preoccpati per quanto stava accadendo. Sul posto sono intervenuti due equipaggi delle Volanti che hanno immediatamente bloccato il traffico per evitare che qualcuno si facesse male e tranquillizzato il giovane. Quest'ultimo si è subito scusato con gli agenti dicendo che sta vivendo un forte momento di stress e quindi spontaneamente ha accettato di andare in pronto soccorso per ricevere le cure del caso.



