Caltanissetta. Giornata dell'autismo: le famiglie incontrano padre Alessandro Giambra

Le famiglie ed i pazienti che afferiscono al Centro sono state coinvolte a partecipare alla celebrazione della giornata

Redazione

La Società Eubios Soc. Coop. Sociale, titolare del Centro dedicato per l’assistenza alle Persone affette da disturbo dello spettro dell’Autismo, sito in Caltanissetta nella Via Pietro Leone n.9, in regime di convenzione con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta il giorno 2 Aprile, giornata mondiale dell’autismo, ha organizzato un incontro con le famiglie e promosso, con la collaborazione di padre Alessandro Giambra, un momento di condivisione con il gruppo musicale dell’Associazione dell’Amore Misericordioso e la contestuale proiezione di significativi video sulle attività svolte all’interno del Centro. Le famiglie ed i pazienti che afferiscono al Centro sono state coinvolte a partecipare alla celebrazione della giornata e sono state presenti, insieme ad i propri figli, al grande momento di condivisione. Un grazie da parte di tutte le famiglie è stato rivolto al Direttore sanitario, al Responsabile ed a tutti operatori del Centro che quotidianamente si occupano con eccesso di zelo alla cura dei pazienti affetti dalla grave patologia che è l’autismo. Presente anche l’Associazione ISPEDD con gran parte delle famiglie associate, i cui figli sono pazienti del Centro Eubios.



