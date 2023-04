Eventi 301

Caltanissetta, giornata dell'autismo: incontro per promuovere l'inclusione lavorativa con i ragazzi di "N'arancina speciale"

Insieme ai ragazzi di Cooperativa Eubios realizzeranno arancine

Redazione

Lunedì, 3 aprile, alle ore 10:00, nell’ambito della giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo, nella sede di Cooperativa Sociale Eubios, sita in via Pietro Leone, 9, Caltanissetta, si terrà un incontro volto a promuovere e sostenere l’inclusione lavorativa. Un momento di grande valore sociale e di reciprocità caratterizzato anche dalla presenza dei ragazzi speciali di N’Arancina Speciale, i quali, insieme ai ragazzi di Cooperativa Eubios realizzeranno arancine, rafforzando non solo il concetto di cooperazione, ma anche sostenendo a gran voce attività che possano contribuire a far acquisire autonomia a soggetti disabili attraverso terapie occupazionali rinforzate.

Mettere la persona al centro è l’elemento chiave, la mission di Cooperativa Etnos e di Cooperativa Eubios, le quali collaboreranno affinché si possa dimostrare quanto l’azione del cooperare insieme possa giovare alla comunità. Cooperativa Etnos, da sempre attiva sul territorio siciliano, opera in una logica di reciprocità mirando verso un modello di Economia Civile, capace di offrire una lente di ingrandimento su tematiche sociali delicate e desiderosa di comunicare al meglio la volontà di sostenere azioni di integrazioni e di coinvolgimento. «È importante costruire reti funzionali a generare opportunità di lavoro, di inclusione, di integrazione dice Fabio Ruvolo, presidente Cooperativa Etnos. «Costruiamo modelli di intervento che possano valorizzare le competenze di ciascuno.»



