Caltanissetta, Gesù Nazareno rientra alla chiesa di Sant'Agata: concerto in suo onore

Ricco il programma della serata, così come variegata la presenza degli artisti che si esibiranno, in un adeguato clima quaresimale

Redazione

Si concludono sabato 18 marzo le esposizioni itineranti del simulacro di Gesù Nazareno. Riprese quest’anno dopo lo stop forzato dovuto al COVID, Gesù Nazareno è stato accolto, nelle scorse settimane, dalle comunità parrocchiali di Santa Barbara, San Biagio e San Pietro, con una breve esposizione anche nella Chiesa di Santa Maria del Rosario a Sabucina. Sabato 18 il rientro nella Chiesa di Sant’Agata dove viene custodito tutto l’anno. Qui, come ormai da tradizione, la Comunità parrocchiale e l’Associazione saluteranno l’ultima esposizione, sino alla Domenica delle Palme, con il 12° Concerto in onore di Gesù Nazareno - .

Ricco il programma della serata, così come variegata la presenza degli artisti che si esibiranno, in un adeguato clima quaresimale. Si attende la presenza della Corale Polifonica "R. Chinnici" di San Cataldo, che prende il nome dal compositore Sancataldese Renzo Chinnici, simbolo dell'identità storica di quella Città, non essendo legata ad una parrocchia in particolare ma a tutte le comunità cittadine. Unica Corale Polifonica di San Cataldo ancora in vita, fu fondata nel 1994 dal compianto maestro Caruana e ha divulgato con proprie risorse la musica corale anche fuori dalla provincia di Caltanissetta.

Non è la prima volta che la Corale Polifonica "R. Chinnici" rende omaggio a Gesù Nazareno, già nel marzo del 2016, era l’8^ edizione del Concerto, fu presente a Caltanissetta, con uno speciale accompagnamento dei maestri Laura Blandino e Maria Provenzano che suonarono il meraviglioso organo a canne presente in chiesa, che da poco era stato restaurato. Un ritorno anche per il coro Gospel Joy’ Chorus che a dicembre aveva allietato l’11° concerto di Natale, organizzato sempre dall’Associazione Gesù Nazareno a Sant’Agata. Gospel è un termine anglosassone che in italiano si traduce Vangelo. Anche se al Gospel si rifanno generi musicali diversi, tutti hanno la stessa radice afro-americana con riferimenti alla schiavitù, quindi, a tutte quelle persone prive di qualsivoglia diritti, i quali trovavano nel canto e nella preghiera la speranza che la loro vita potesse cambiare.

Ai due cori si affiancherà sabato anche un ensemble strumentale della GOS, Giovane Orchestra Sicula, reduce da diversi successi in tutta la Sicilia e anche oltre stretto, spesso presente a Caltanissetta al gran completo. Composta da giovani e Maestri porta in alto il nome dei musicisti siciliani, ricevendo apprezzamenti anche dall’estero. La direzione del 12° concerto in onore di Gesù Nazareno è affidata al giovane Maestro Raimondo Capizzi, fondatore, a soli 16 anni, nel 2015, della GOS. Laureato in flauto traverso a 23 anni presso il Conservatorio di Padova, Capizzi ha frequentato l'accademia Internazionale di Imola seguendo il Corso di Direzione d'orchestra. Nel 2019 è stato ammesso alla London Conducting Academy di Londra come unico italiano sugli otto posti disponibili, conseguendo il Diploma accademico.

Ha lavorato come ispettore d'orchestra per due tournée in Cina. E’ membro direttore della International Lyrics Academy in Italy presso il teatro Comunale di Vicenza. Più volte, direttore ospite di Palermo Classica. Dal 2016 al 2021 è stato assistente del direttore del conservatorio di Padova e responsabile dell'ufficio produzione musicale. L’appuntamento è, quindi, per sabato 18 marzo 2023 alle ore 20.15 nella Chiesa di Sant’Agata per il 12° concerto in onore di Gesù Nazareno, con la Corale Polifonica "R. Chinnici", il coro Gospel Joy’ Chorus, un ensemble strumentale della GOS, Giovane Orchestra Sicula, sotto la direzione del Maestro Raimondo Capizzi. L’ingresso è libero.

Il Presidente

Salvatore Giammusso



