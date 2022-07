Politica 251

Caltanissetta, Gennuso si dimette da coordinatore di Forza Italia Giovani

Selvaggio: "Comportamento ingiustificato. È stato sempre poco disponibile, non sentiremo la sua mancanza"

Redazione

A seguito delle dimissioni di Andrea Gennuso dalla carica di coordinatore di Forza Italia Giovani per la provincia di Caltanissetta, in tanti tra i giovani del partito hanno sollevato critiche per la repentina decisione. Tra questi, Martina Selvaggio, vice coordinatrice provinciale di Forza Italia Giovani. "Provo rammarico per il comportamento ingiustificato di Gennuso - commenta Selvaggio. Lui parla di poca attenzione da parte del partito per le sorti delle politiche giovanili locali. Molto strano visto che è sempre stato lui ad essere poco presente e poco affidabile in tutto. A cominciare dalla promozione di iniziative per avvicinare i giovani alla politica e al nostro movimento. Una totale mancanza di disponibilità, che si è tradotta in una fuoriuscita francamente indolore. Al contrario, la presenza del partito e della deputazione locale sul territorio è stata costante e incisiva. Pertanto, come giovani di Forza Italia ribadiamo la nostra vicinanza alle scelte politiche del partito, sia in ambito regionale che provinciale. Ne condividiamo idee e prospettive, con l'entusiasmo e la determinazione che ci contraddistinguono. Siamo tanti e in continua crescita. Questo perché rappresentiamo gli unici depositari credibili di quei valori moderati e liberali, che in Forza Italia sono tratto distintivo".



