Cronaca 2461

Caltanissetta, genitore dimentica lo zaino del bimbo per strada. Il vigile urbano: "Mai successo in carriera"

Il fatto è accaduto due giorni fa mentre gli agenti come ogni mattina si trovavano in servizio davanti una delle scuole cittadine

Rita Cinardi

"Mai successo in carriera. Stamattina un genitore ha dimenticato lo zaino della figlia, in strada, davanti la scuola elementare e andava via. La fretta e lo stress fanno brutti scherzi. Meno male che si è trattato dello zaino!!! Consegnato alle 8.30 al dirigente scolastico". E' il post pubblicato su facebook da un agente della polizia municipale di Caltanissetta. Il fatto è accaduto due giorni fa mentre gli agenti come ogni mattina si trovavano in servizio davanti una delle scuole cittadine per garantire la sicurezza di bimbi e genitori. Una distrazione che per fortuna ha avuto la sola conseguenza di far arrivare lo zaino alla bimba con un po' di ritardo. Un post non di accusa, chiaramente, ma che vuole sottolineare quanto i genitori possano essere stressati dai tanti impegni di ogni giorno.



