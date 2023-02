Cronaca 1377

Caltanissetta, gatto si arrampica su un albero e non riesce più a scendere: ci pensano i vigili del fuoco

Per aiutarlo i pompieri hanno utilizzato l'autoscala con il cestello e il gatto è riuscito a scendere correndo verso la libertà

Rita Cinardi

26 Febbraio 2023 08:48

Si è arrampicato su un albero in viale della Regione e non è più riuscito a scendere. La disavventura di un gattino ha reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco, allertati dai passanti, che avevano sentito quel miagolio insistente e disperato. Una volta giunti in viale della Regione, di fronte la sede della Fidas, i vigili del fuoco hanno raggiunto il povero felino con l'autoscala e il cestello e il gatto, dopo un'iniziale diffidenza, è riuscito a scendere correndo subito verso la libertà. I vigili del fuoco hanno anche bloccato il traffico momentaneamente per evitare che il gatto potesse mettersi in pericolo a causa del transito di qualche veicolo.



