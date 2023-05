Cronaca 2532

Caltanissetta, gatto rimane incastrato sotto una scalinata: vigili del fuoco tolgono i gradini per salvarlo

Si tratta di una scala dissestata che era già stata segnalata più volte dai residenti al Comune per chiederne la riparazione

Rita Cinardi

Dodici ore incastrato sotto una scalinata e alla fine, per salvarlo, i vigili del fuoco hanno dovuto smantellare parte dei gradini. Protagonista della storia a lieto fine il gatto di una famiglia nissena che ieri è uscito dalla sua abitazione in centro storico per cacciarsi nei guai. Il micio infatti, forse attratto da qualcosa, ha raggiunto via Blandino, traversa di via Lanzirotti, e all'altezza di una scala dissestata, e già segnalata dai residenti al Comune, si è infilato tra i gradini non riuscendo più a venirne fuori. La padrona, disperata, ha contattato i vigili del fuoco che, impegnati in diversi interventi per via del maltempo, sono arrivati non appena si è liberata la prima squadra.

I pompieri hanno prima attirato il gatto con del latte per provare a far uscire l'animale da solo ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Il micio continuava a miagolare disperato. A quel punto i vigili del fuoco hanno tolto qualche gradino per lasciare spazio al gatto ma quest'ultimo, impaurito dai rumori, si è rifugiato ancora più in fondo. I pompieri hanno dunque deciso di andare via certi che, con il silenzio e ormai la strada libera per uscire, il micio sarebbe venuto fuori. E così è stato. Alla fine, dopo 12 ore, la padrona ha potuto riabbracciare il suo batuffolo bianco. Sul posto è intervenuto anche l'ufficio tecnico che adesso dovrà far riparare la scalinata, opportunamene messa in sicurezza dai vigili del fuoco.



